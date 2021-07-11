Шумицкая: судьбе постсоветских стран не позавидуешь

Эксперт рассказала о незрелых постсоветских обществах, в которых неприживаемые политические структуры сваливаются в нестабильность, коррупцию и деспотизм власти.

Утро на Sputnik’e Шумицкая: судьбе постсоветских стран не позавидуешь

Постсоветские страны являются носителями самых незавидных судеб среди всех государств Европы, поскольку на их развитие большое влияние оказывают соседние страны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая.

"К сожалению, их политика не может не учитывать ту внешнеполитическую обстановку, которая складывается в мире. Это отдельный разговор и сложная тема. Сложно сказать, как развиваться таким постсоветским странам", – говорит эксперт.

Однако Шумицкая считает, что придумывать ничего не надо, так как все уже придумано до нас.

Это очень сложная философская проблема, и здесь неважно, как это будет оформлено с точки зрения организации.

"До тех пор, пока общество будет незрелым, это политико-психологическое понятие, любая структура политически приживаться не будет, сваливаясь в аморальную и асоциальную сторону. Я имею в виду такие болезни, характерные для постсоветского общества, как коррупция, деспотизм власти, неустроенность, хаотичность развития, нестабильность. А каким образом будет происходить вызревание общества – это большой вопрос", – заключила собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova