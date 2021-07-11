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Процесс пошел – в Молдове сегодня парламентские выборы

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Тема:
Парламентские выборы (341)
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Sputnik Молдова
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Стоит ли ожидать сложностей в проведении столь важного политического действа и будут ли провокации.

Политологи уверены, что и в этот раз жители Молдовы будут голосовать не за команды, а за геополитический фактор – есть ли надежда, что эта практика прекратится. Правда ли, что судьбу Молдовы решают жители левобережья Днестра и диаспора в Европе? Почему Высшая судебная палата (ВСП) отменила в субботу решение Апелляционной палаты (АП) о сокращении числа избирательных участков для жителей Приднестровья? Об этом и многом другом в сегодняшнем специальном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" – в беседе с политологами и журналистами.

Досрочные парламентские выборы в Молдове

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция
В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (341)

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