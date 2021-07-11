Карташилов: кровь горячая, но на участках все спокойно

Корреспондент в Гагаузии рассказал, как проходит избирательная кампания на юге Молдовы, на каком языке больше востребованы бюллетени и об уровне информированности жителей автономии.

Утро на Sputnik’e Карташилов: кровь горячая, но на участках все спокойно

Избирательная кампания в Гагаузии прошла спокойно, без каких-либо происшествий или инцидентов предвыборного характера. Напряженности в обществе не было. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал корреспондент Алексей Карташилов.

"Каждый житель Гагаузии наверняка уже принял решение о том, как он проголосует. Если кто-то не определился, то сможет принять решение прямо в кабине для голосования. Напряжения на юге нет. Избирательная кампания проходит очень спокойно. Надеемся, что столь же спокойно пройдет и сегодняшний день. В Гагаузии достаточно много избирателей, поэтому мы рассчитываем на хорошую явку", – сказал корреспондент.

Карташилов добавил, что Гагаузия запросила у ЦИК Молдовы 123 203 бюллетеня на русском языке и 6977 – на государственном. Дело в том, что в Гагаузии преобладают желающие проголосовать с бюллетенями на русском языке.

Также стоит отметить, что на выборах в парламент жители автономии достаточно активны, поэтому можно надеяться, что гагаузы проявят свою активность и сегодня.

"Горячая кровь действительно есть, но, как правило, в избирательных кампаниях люди уже знают, как голосовать: они в достаточной мере проинформированы о кандидатах, политических партиях, о том, как идут выборы и что говорят сами кандидаты. Я думаю, каждый уже принял взвешенное решение и сегодня сможет его реализовать на практике", – заключил корреспондент.

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