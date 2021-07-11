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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: решит ли диаспора судьбу молдаван

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Sputnik Молдова
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Еще недавно было модно говорить о том, что судьбу Молдовы решают "ностальгирующие" пенсионеры, сейчас ситуация изменилась.

Утро на Sputnik’e
Чуря: решит ли диаспора судьбу молдаван

"К сожалению, пока изменить ситуацию невозможно. Я согласен с утверждением, что сейчас нашу судьбу решает диаспора, причем в буквальном смысле", - такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Корнелиу Чуря.

Процесс пошел – в Молдове проходят парламентские выборы
© Sputnik
Процесс пошел – в Молдове сегодня парламентские выборы

По его мнению, предполагалось, что пенсионеры станут основным электоратом левых политических сил, но ситуация изменилась, и давно.

"В случае с диаспорой это просто пока непонятный феномен в политической жизни Молдовы. Это ожесточение и попытка сказать что-то тем, кто по той или иной причине покинул Молдову", - считает эксперт.

"Я думаю, что какое-то время этот процесс еще будет происходить, и он ставит в затруднительное положение многих политиков, наблюдателей и институты власти, поскольку запретить гражданам Молдовы голосование в диаспоре невозможно", - заключил аналитик.

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Теги:
Корнелиу Чуря, парламент, Молдова, выборы

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