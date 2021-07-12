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Парламентские выборы – в чем ошиблись эксперты

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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210712/35474533/Parlamentskie-vybory--v-chem-oshiblis-eksperty.html

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" в беседе с политологами выясняем стали ли на этот раз досрочные парламентские выборы в Молдове чем-то уникальным.

Европейская диаспора и жители левобережья Днестра – правда ли, что они решают будущее Молдовы? С чем связана столь низкая явка на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года? Почему всегда политически активные жители Гагаузской автономии продемонстрировали в этот раз слабый интерес к выборам? Насколько серьезными были нарушения и станут ли случаи подкупа предметом расследования? О самом интересном в процессе выборов и об их последствиях - в сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e".

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