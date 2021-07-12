Шаповалов: в Молдове Facebook победил Одноклассников

Партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Молдовы Майю Санду, получает большинство в новом парламенте республики.
Причин для победы правых на выборах много, но самое главное - это изменение структуры молдавского избирателя. Этого Блок коммунистов и социалистов не учел. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.
По мнению Шаповалова, вот этот момент ярко присутствует, "потому что люди хотят перемен в жизни и стабильности, - чего они не получили за 30 лет независимости Молдовы".
"Второй момент - это ошибки ведения пропагандистской работы левых политических партий, которые пытались использовать традиционное телевидение, газеты и личные встречи. Между тем выросло поколение живущих в интернете. Пару лет назад социалисты с улыбкой говорили о том, что Майя Санду и ее партия зарегистрированы в Facebook. Вот Facebook и победил", - констатировал эксперт.
Шаповалов напомнил о современных технологиях, блогерах и неправительственных организациях, которые мощно работают в Молдове. "Давайте будем откровенны – это беспрецедентная финансовая и политическая поддержка с Запада", - заключил собеседник.
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