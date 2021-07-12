Жук: в чем ошибся Блок коммунистов и социалистов

Утро на Sputnik’e Жук: в чем ошибся Блок коммунистов и социалистов

Партия коммунистов, особенно ее лидер Владимир Воронин помог удержать на плаву Партию социалистов, которая движется по нисходящей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Я неоднократно говорил, что по тому, как председатель Партии социалистов Игорь Додон действовал на выборах 2020 и 2021 годов, можно написать книгу по политологии "Как нельзя действовать в предвыборной кампании". Наверное, в этой партии настал черед реформ", - считает политолог.

Что касается Блока с Партией коммунистов, продолжил Жук, это было полезным, но не сильно помогло. Вместо того чтобы бороться с противниками, социалисты начали борьбу с электоратом.

"Вместо того чтобы указать на социально-экономическую составляющую своей предвыборной кампании, они с чего-то взяли, что Республику Молдова хотят оккупировать и растерзать зарубежные партнеры, поскольку Молдова архиважна в геополитике и международных отношениях", - говорит эксперт.

Жук отметил "непонятность" стремлений Блока коммунистов и социалистов и возврат к 2009 году, когда Партия коммунистов, выступив с лозунгом "Не продадим Родину", крупно проиграла. "Люди в Республике Молдова уже отходят от геополитики, хотя она присутствует и связывают свои надежды прежде всего с социально-экономическим направлением", - заключил собеседник.

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