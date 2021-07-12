Жук: в чем ошибся Блок коммунистов и социалистов

Партия коммунистов, особенно ее лидер Владимир Воронин помог удержать на плаву Партию социалистов, которая движется по нисходящей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.
Что касается Блока с Партией коммунистов, продолжил Жук, это было полезным, но не сильно помогло. Вместо того чтобы бороться с противниками, социалисты начали борьбу с электоратом.
"Вместо того чтобы указать на социально-экономическую составляющую своей предвыборной кампании, они с чего-то взяли, что Республику Молдова хотят оккупировать и растерзать зарубежные партнеры, поскольку Молдова архиважна в геополитике и международных отношениях", - говорит эксперт.
Жук отметил "непонятность" стремлений Блока коммунистов и социалистов и возврат к 2009 году, когда Партия коммунистов, выступив с лозунгом "Не продадим Родину", крупно проиграла. "Люди в Республике Молдова уже отходят от геополитики, хотя она присутствует и связывают свои надежды прежде всего с социально-экономическим направлением", - заключил собеседник.
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