Мухин: Россия за 10 лет прошла этап, в котором Молдова застряла

Эксперт сравнил стартовые позиции и эволюцию стран, напомнил об уровне развития Молдавской ССР и предложил следовать актуальному тренду.

Утро на Sputnik’e Мухин: Россия за 10 лет прошла этап, в котором Молдова застряла

В советское время Молдавская Республика была достаточно развитой и до обретения независимости имела хорошие стартовые позиции. Что произошло в результате, видно невооруженным глазом. И это надо менять. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Россия прошла этот путь достаточно быстро, в течение 10 лет. Она прошла все фазы, которые сейчас проходят Украина, Грузия и Молдова. Мы приняли это как большую беду и до сих пор успешно пытаемся нейтрализовать угрозы и перейти на новую фазу развития. Судя по тому, как недовольны наши западные партнеры, у России это получается", – считает эксперт.

Мухин подчеркнул, что он не призывает Молдову вернуться в Советский Союз.

"Это означает вернуться к себе тем, которые существовали в составе Советского Союза с определенными национальными особенностями, правилами и ценностями и развивать национальное государство".

"Сейчас это в тренде. Россия опять здесь во главе угла, поскольку она развивает национальную экономику, национальное государство и преуспевает. Почему бы не последовать хорошему примеру?" – заключил собеседник.

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