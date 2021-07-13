Молдова и Россия – как все сложится после 11 июля

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем как экспертное сообщество России отнеслось к итогам парламентских выборов в Молдове.

Что ожидает левый политический фланг Молдовы после выборов 11 июля 2021 года. Насколько востребованным является в стране провосточный вектор. Возможно ли полное переформатирование политических сил страны. Ждет ли Молдову внешнее управление и какие планы у "коллективного Запада" в отношении нового парламентского большинства и судьбы страны.

А также – смогут ли Молдова и Россия выстроить нормальные политические и экономические отношения. Обо всем этом – в беседе с известным российским политологом Ростиславом Ищенко.

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