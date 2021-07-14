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Денис Мельник
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Мельник: отношения России и Молдовы полны ностальгии – что дальше

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Sputnik Молдова
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Кандидат экономических наук призвал граждан Молдовы подумать, чего они хотят от России и что могут предложить взамен.

Утро на Sputnik’e
Мельник: отношения РФ и Молдовы полны ностальгии, но что дальше?

Что граждане Молдовы хотят от России и что они могут предложить взамен? Ответ на этот вопрос может дать только сама страна и ее граждане, – заявил в эфире студии Sputnik Молдова кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денис Мельник.

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© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Безусловно, в России живет некая ностальгия или память о молдавских товарах – от фруктов до вина. Я знаком с людьми старшего поколения, которые ищут молдавское вино как дань юности. Но для молодого поколения без такого опыта это уже не работает", – считает эксперт.

Быть может, предположил Мельник, нишевые рынки еще могут предложить молдавский товар, но весьма в ограниченных количествах, поэтому ключевой вопрос здесь – что Россия может предложить Молдове и что Молдова готова предложить России.

"Чем Россия интересна Молдове – ключевой вопрос для молдавской стороны, которая должна на него ответить, и, исходя из этого, можно выстраивать стратегии взаимодействия в торговле", – убежден заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ.

Мельник заключил, что фундаментальной основой для совместного ведения бизнеса и выстраивания связей является общность языка и поведенческие модели, которыми обладает молодежь Молдовы.

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