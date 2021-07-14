Мельник: отношения России и Молдовы полны ностальгии – что дальше

Что граждане Молдовы хотят от России и что они могут предложить взамен? Ответ на этот вопрос может дать только сама страна и ее граждане, – заявил в эфире студии Sputnik Молдова кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денис Мельник.
Быть может, предположил Мельник, нишевые рынки еще могут предложить молдавский товар, но весьма в ограниченных количествах, поэтому ключевой вопрос здесь – что Россия может предложить Молдове и что Молдова готова предложить России.
"Чем Россия интересна Молдове – ключевой вопрос для молдавской стороны, которая должна на него ответить, и, исходя из этого, можно выстраивать стратегии взаимодействия в торговле", – убежден заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ.
Мельник заключил, что фундаментальной основой для совместного ведения бизнеса и выстраивания связей является общность языка и поведенческие модели, которыми обладает молодежь Молдовы.
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