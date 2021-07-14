Катанэ: PAS - это партия богатых людей

Утро на Sputnik’e Катанэ: PAS - это партия богатых людей

Доподлинно о скромности Майи Санду нечего не не известно, "но вокруг нее всегда только о деньгах и шла речь. Многое говорилось при ней и рядом с ней", - сказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Виталий Катанэ.

"Одни люди занимаются офшорами, другие - какими-то миллионами. У всех там, я смотрю, одни "Порше" и не менее, чем "Порше". Наверное, в партии стыдно иметь машину ниже классом. В этом PAS Майи Санду одни поршисты", - говорит аналитик.

Катанэ считает, и об этом писала пресса, что PAS лишь создала видимость скромной партии, но на самом деле в ней состоят люди, которые знакомы с "Дольче Вита" и знают, что такое классная и богатая жизнь.

Что касается оппозиции, продолжил Катанэ, то в данном случае она будет менее эффективна, поскольку у PAS большинство, поэтому партия будет принимать решения, несмотря на противодействия.

"Другое дело, что в общественном пространстве оппозиция будет важна, и не только парламентская, но и внепарламентская. Оппозиция, которая способна выйти на улицу, если в парламенте ее не услышат, чтобы предотвратить нехорошие вещи, пусть даже со стороны PAS, которая может позволить себе все что угодно. Ей нужно дать понять, что не все возможно", - заключил собеседник.

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