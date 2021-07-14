Брутер: Молдову ждет внешнее управление и демонстративные зачистки

Утро на Sputnik’e Брутер: Молдову ждет внешнее управление и демонстративные зачистки

Внешнее управление в Молдове будет введено по всем интересующим Запад вопросам. Парламент нужен для того, чтобы все наладить. Вопрос в том, насколько Запад сможет обеспечить относительную устойчивость внутреннего развития и насколько в молдавском обществе нет внутренних расколов.

Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.

"Главный итог выборов, на мой взгляд, - это то, что выборы отторгли от молдавской политической системы таких людей, как Андрей Нэстасе, Павел Филип, Марианна Дурлештяну, список можно продолжить. Ион Кику. Всем этим людям Запад попытается что-нибудь дать, чтобы они сидели тихо. Это стандартный прием", – считает эксперт.

Брутер уверен, что в таком случае "они будут сидеть тихо, и главное - не то, чтобы они не лезли в политику – в политике они безопасны, главное, чтобы они не создавали системного раскола элит. Вот это Западу категорически не нужно".

"Если внешнее управление, которое будет введено, – а оно, несомненно, будет введено по всем интересующим Запад проблемам, – будет относительно бесконфликтным, то ситуация продолжится или может продолжаться достаточно долго", – убежден аналитик.

По мнению Брутера, молдавская элита в том виде, в котором она сформировалась при Владимире Плахотнюке, "сейчас отвергнута от власти и никогда к ней не вернется, в том смысле, который мы в это вкладываем".

"Ее постепенно будут отстранять со всех позиций, где она задержалась. Будут демонстративные зачистки как бы плахотнюковских людей, которые еще где-то остались. Будет ли внешнее управление долговременным, зависит от того, сможет ли молдавская элита отстоять свои интересы", – заключил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova