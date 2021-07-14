Попадет ли Молдова в Евросоюз при Санду

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем, какой будет внешнеполитическая позиция Молдовы после 11 июля 2021 года.

Что будет с евроинтеграционными процессами Молдовы? Ждать ли Кишиневу от Брюсселя неких "бонусов" после парламентских выборов 11 июля 2021 года? Какими будут отношения Молдовы с Россией и как вообще будет выстраиваться ее экономическая политика? Насколько свежей является новая политическая струя в Молдове и правда ли, что в партии PAS состоят исключительно бессребреники? Обо всем этом и многом другом - в беседе с ведущим научным сотрудником Института Европы РАН Павлом Канделем, экономистом Михаилом Делягиным и политическим аналитиком Виталием Катанэ.

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