10:52 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Анатолий Цэрану
© Sputnik / Mihai Caraus

Цэрану: может ли Санду превратиться в Воронина

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
234 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/10/34403671.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210715/35518189/tseranu-mozhet-li-sandu-prevratitsya-v-voronina.html

Аналитик сравнил "продукты" двух эпох, оценив европейскую интеграцию Владимира Воронина и Майи Санду.

Утро на Sputnik’e
Цэрану: может ли Санду превратиться в Воронина

В теории Майя Санду может стать для Молдовы "новым Ворониным", но, в отличие от Владимира Воронина, который был продуктом советской эпохи с коммунистической системой воспитания и присущими ей ограничениями, Майя Санду – продукт другого поколения. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Анатолий Цэрану.

"И это обстоятельство внушает определенные надежды. Я думаю, что у нее значительно больше шансов внедрить в Молдове европейскую модель развития, чем у Владимира Воронина", - говорит эксперт.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
После выборов: правительство выделило Центризбиркому средства
Цэрану напомнил, что по большому счету Воронин очень быстро разочаровался в том целеполагании, с которым он пришел к власти.

"Помните, он же пришел к власти с необходимостью вступления Молдовы в союз Россия - Белоруссия, а закончил европейской интеграцией. Другое дело, что европейская интеграция а-ля Воронин была с очень сильным советским коммунистическим душком и по советским лекалам", - заключил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Какой будет внешняя политика нового правительства Молдовы
Игорь Гросу: мы хотим корректных и прагматичных отношений с Россией
Эксперт - о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Теги:
Молдова, Владимир Воронин, Майя Санду

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Rare rendezvous between Venus and Mars in the sky over Tehran
Видео: небесное свидание Венеры, Марса и Луны над Тегераном
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться