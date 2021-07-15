Цэрану: может ли Санду превратиться в Воронина

Утро на Sputnik’e Цэрану: может ли Санду превратиться в Воронина

В теории Майя Санду может стать для Молдовы "новым Ворониным", но, в отличие от Владимира Воронина, который был продуктом советской эпохи с коммунистической системой воспитания и присущими ей ограничениями, Майя Санду – продукт другого поколения. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Анатолий Цэрану.

"И это обстоятельство внушает определенные надежды. Я думаю, что у нее значительно больше шансов внедрить в Молдове европейскую модель развития, чем у Владимира Воронина", - говорит эксперт.

Цэрану напомнил, что по большому счету Воронин очень быстро разочаровался в том целеполагании, с которым он пришел к власти.

"Помните, он же пришел к власти с необходимостью вступления Молдовы в союз Россия - Белоруссия, а закончил европейской интеграцией. Другое дело, что европейская интеграция а-ля Воронин была с очень сильным советским коммунистическим душком и по советским лекалам", - заключил собеседник.

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