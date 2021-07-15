Урекян: власть в Молдове отдали без боя

Утро на Sputnik’e Урекян: власть в Молдове отдали без боя

Особой уникальностью прошедшие досрочные выборы в парламент Республики Молдова не отличились, поскольку те, кто был у власти, отдали ее без боя. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал бывший генеральный примар Кишинева и экс-депутат Серафим Урекян.

"Притом они сдавали власть поэтапно. Сначала они прошляпили Конституционный суд, изображая коалицию левых и правых сил. А те сработали достаточно прагматично: заполучив Конституционный суд, они ушли из правительства", – говорит экс-примар.

Правительство, продолжил Урекян, во главе с Майей Санду подало в отставку, и они начали интенсивно заниматься выборами президента, а в последующем и парламентскими.

"В молдавской политике все так просто, что говорить о том, что это был хитрый план передачи власти правым силам, было бы по крайней мере неправильно", – заключил экс-депутат.

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