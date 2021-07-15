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Испортит ли партия PAS имидж Майи Санду

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210715/35523167/Isportit-li-partiya-PAS-imidzh-Mayi-Sandu.html

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем, смогут ли в партии PAS справиться с теми явлениями, ради которых в Молдове обычно идут в политику.

Почему левые в Молдове так легко отдали власть? Насколько серьезную ношу и ответственность взвалила на себя партия PAS? Сможет ли новое парламентское большинство соответствовать тем принципам, которые декларируют? Забудут ли в Молдове о политическом туризме, кумовстве и групповом лоббировании? Не испортит ли партия PAS имидж президенту? Обо всем этом в беседе с экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном и политологами Анатолием Цэрану и Вячеславом Бербека.

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Теги:
парламент Молдовы, Молдова, Майя Санду

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