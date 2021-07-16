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Сергей Маркедонов
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Маркедонов: у Майи Санду есть шанс стать лидером нации

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Эксперт оценил, сможет ли Майя Санду сформировать национальные интересы страны, или Молдову сделают периферийным подразделением "коллективного Запада".

Утро на Sputnik’e
Маркедонов: у Майи Санду есть шанс стать лидером нации

Чем интересна Молдова и чем она отличается от других стран? Она представляет собой весьма расколотое политическое сообщество, где даже союзники часто бывают ситуативными, но при этом присутствует запрос на упорядочивание или на какую-то вертикаль.

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

Испортит ли партия PAS имидж Майи Санду
© Sputnik
Испортит ли партия PAS имидж Майи Санду
"Так было при Петре Лучинском. Так было при Владимире Воронине, особенно раннем. Так было при проевропейцах, которые в 2009 году потеснили Воронина, но не смогли выдвинуть консолидированную фигуру, в результате переругались и появился Игорь Додон. Но вот сейчас Санду пытается выстроить эту ситуацию", - говорит эксперт.

Маркедонов считает, что дилемма здесь довольна проста: либо пытаться сформировать какую-то национальную повестку дня, либо просто повторять мелко реваншистские тактики, даже не стратегии.

Часто, когда мы говорим о постсоветских странах, что "национальные интересы противоречат российским", то получается, как будто мы преследуем национальные интересы.

"Проблема с Молдовой, как и с Украиной во многом тоже, – это дефицит национальных интересов, а не их присутствие. Попытки взять и встроить себя в какую-то большую борьбу, зачем? Малой стране как раз надо бежать от этих проблем, фокусируясь на внутренней ситуации и пытаясь балансировать между разными центрами", - считает собеседник.

Маркедонов заключил, что сейчас Майя Санду может "заявить о себе, как о лидере нации, и сформировать национальные интересы, а не просто попытаться быть отделом Румынии или периферийным подразделением "коллективного Запада".

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