Безпалько: пророссийский политик в Молдове не обязательно должен быть левым

Эксперт рассказал о молдаванах, которые хотят интеграции с Россией, и левых политиках, которые быстро "сливаются".

Утро на Sputnik’e Безпалько: пророссийский политик в Молдове не обязательно должен быть левым

Насколько вероятно, что в Молдове могут появиться новые пророссийские силы? Отвечая на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько начал с того, что значительная часть населения Молдовы хочет интеграции с Россией.

"Более того, многолетняя пропаганда проевропейского – выборы, интеграция с Европой – идеологически не смогла полностью объединить и монополизировать население. Поэтому - да, такие перспективы есть", - считает эксперт.

Безпалько при этом отметил, что "пророссийские политики не обязательно должны быть левыми.

"Более того, я, как правило, вижу, что те политики, которые являются левыми, чаще всего от своей пророссийскости в критический и необходимый момент отказываются", - отмечает он.

В заключение собеседник привел пример сторонника идей СССР Петра Симоненко, у которого нашли уязвимые точки и он очень быстро "слился".

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