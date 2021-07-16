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Эксперт Богдан Безпалько
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Безпалько: пророссийский политик в Молдове не обязательно должен быть левым

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Sputnik Молдова
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Эксперт рассказал о молдаванах, которые хотят интеграции с Россией, и левых политиках, которые быстро "сливаются".

Утро на Sputnik’e
Безпалько: пророссийский политик в Молдове не обязательно должен быть левым

Насколько вероятно, что в Молдове могут появиться новые пророссийские силы? Отвечая на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько начал с того, что значительная часть населения Молдовы хочет интеграции с Россией.

"Более того, многолетняя пропаганда проевропейского – выборы, интеграция с Европой – идеологически не смогла полностью объединить и монополизировать население. Поэтому - да, такие перспективы есть", - считает эксперт.

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Безпалько при этом отметил, что "пророссийские политики не обязательно должны быть левыми. 

"Более того, я, как правило, вижу, что те политики, которые являются левыми, чаще всего от своей пророссийскости в критический и необходимый момент отказываются", - отмечает он.

В заключение собеседник привел пример сторонника идей СССР Петра Симоненко, у которого нашли уязвимые точки и он очень быстро "слился".

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