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Утро на Sputnik’e

Отношения Молдовы с Россией при Майе Санду и власти PAS могут улучшиться

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210716/35534673/Otnosheniya-Moldovy-s-Rossiey-pri-Maye-Sandu-i-vlasti-PAS-mogut-uluchshitsya.html

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем настроения российской экспертной среды после подведения итогов досрочных парламентских выборов в Молдове.

Что думают российские эксперты о крене Молдовы в сторону Запада? Почему левые партии потерпели поражение и почему политическая "левизна" в Молдове всегда ассоциируется с пророссийским вектором? Может ли правая партия быть пророссийской на постсоветском пространстве? Станет ли Молдова при новой проевропейской власти удобным и предсказуемым партнером, в том числе и для России? Имело ли место вмешательство Запада в молдавские выборы в масштабах достойных внимания?

Обо всем этом в беседе с политологом, членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Безпалько и ведущим научным сотрудником Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергеем Маркедоновым.

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