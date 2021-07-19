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Утро на Sputnik’e

Председатель Госдумы РФ по делам СНГ - об отношениях с Молдовой после выборов

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210719/35569060/Predsedatel-Gosdumy-RF-po-delam-SNG-ob-otnosheniyakh-s-Moldovoy-posle-vyborov.html

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" беседуем с известным российским политиком, а также выясняем некоторые странности в распространении коронавируса в Молдове.

Как именно будут складываться отношения с Молдовой "проевропейской" и РФ? Ждать ли ухудшения ситуации в Приднестровье? Почему в Молдове всегда голосуют по геополитическому принципу и почему в Приднестровье больше случаев заражения коронавирусом, чем в Молдове? Обо всем этом - в беседе с Леонидом Калашниковым — российским политиком, депутатом Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов, председателем комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, кандидатом исторических наук, политологом Михаилом Смолиным и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.

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