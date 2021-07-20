Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду

Известный российский политик, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рассказал о возможных вариантах развития событий в Молдове.

Утро на Sputnik’e Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду

Россия будет анализировать все шаги молдавской власти как во внешних, так и во внутренних вопросах – об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил известный российский политик, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Посмотрим на ее реальные действия, в том числе и в отношении НАТО, и в отношении экономики, ведь экономика молдавская на Западе не больно и нужна, а Россия всегда выручала Молдову", - сказал собеседник.

От решений молдавских властей зависят не только отношения со внешними партнерами, но и кредит доверия, выданный народом Молдовы Майе Санду, уверен политик.

"Если Санду будет предпринимать реальные действия в отношении Приднестровья, Гагаузии, в отношении того, как наладить связи с Россией или наоборот их оборвать, то ее победное шествие может прекратиться в зависимости от ее решений", - заявил Калашников.

Собеседник считает, что необдуманные решения могут привести власть к провалу.

"Молдавия подобное уже видела, люди могут выйти на улицу, могут состоятся досрочные выборы и она, мне кажется, иногда недопонимает этого. Я бы хотел предостеречь власти от головокружений", - заключил политик.

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