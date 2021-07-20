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Анатолий Цэрану
© Sputnik / Mihai Caraus

Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада

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Sputnik Молдова
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Политолог рассказал, от чего именно будет зависеть поддержка новой власти Молдовы европейскими структурами.

Утро на Sputnik’e
Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада

Есть ли у Запада возможность контролировать новую конфигурацию молдавской власти и воспрепятствовать ее сползанию в ту самую коррупцию, борцами с которой они себя объявили? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Анатолий Цэрану.

"Существует максима: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. У Запада есть существенные возможности и рычаги влияния на ситуацию и атмосферу в молдавском обществе. В начале десятых годов Запад проигнорировал эти возможности. Теперь они не повторят этой ошибки", – сказал эксперт.

Денежная поддержка будет зависеть исключительно от реальности проводимых реформ, отметил политолог.

"Финансирование Западом будет обусловлено соответствующим прогрессом в той части, которая называется реформированием молдавского общества", – с уверенностью отметил Цэрану.

Пришло время прагматичных подходов и это вполне логично, утверждает аналитик.

"Запад трудно обвинить в отсутствии логики и рациональных подходов. Я думаю, что на этот раз Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием, как это было лет 10 назад", – резюмировал собеседник.

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Теги:
Запад, Молдова

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