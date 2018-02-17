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Александр БАШЛАЧЕВ

Александр Башлачев: "Пушкин русского рока"

© Photo: zvuki.ru
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Тридцать лет назад не стало барда, поэта, музыканта, "голоса" бунтарей конца 80-х Александра Башлачева. Обозреватель Sputnik Молдова вспомнил несколько самых ярких его хитов.

Иван Бурзум

Башлачева называли "Пушкиным русского рока". Несмотря на то, что он написал не более 100 стихотворений, его творчество оказало огромное влияние на Бориса Гребенщикова, Егора Летова, на группы "Алиса", "Кино", "Калинов мост" и др.

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© Sputnik/ Илья Питалев
Звезда по имени Цой

Башлачев родился 27 мая 1960 года в Череповце. После окончания школы в 1977 году будущий бард пробует поступить на журфак Ленинградского унивеситета им. Жданова, успешно сдает экзамены, однако не поступает из-за отсутствия публикаций.

Тем не менее, будучи абитуриентом, Башлачёв подружился с будущим журналистом Леонидом Парфёновым. Это знакомство позже стало судьбоносным для барда.

Башлачев в 1978-1983 годах учился в Свердловске, в УрГУ на факультете журналистики, позже год проработал в газете "Коммунист" в своем родном городе. Он хотел работать в отделе культуры, но писал о подвигах комсомольцах. Правда, ему позволили вести свою рубрику "Семь нот в блокнот", благодаря которой он знакомил читателей с новостями из мира рок-музыки.

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© © ФОТО: ВКОНТАКТЕ
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Башлачев ушел из "Коммуниста" через год. На квартире Леонида Парфёнова он познакомился с музыкальным критиком Артемием Троицким. Тот помог организовать певцу "квартирники" в Москве и Ленинграде.

Кроме выступлений перед столичной рок-тусовкой, Башлачев отметился также у Александра Градского и Аллы Пугачевой.

Все свои будущие хиты Башлачев написал всего за несколько месяцев, и на его песнях выросло целое поколение. Именно ему принадлежит гимн русского рока — "Время колокольчиков"

В марте 1985 года состоялось его первое публичное выступление в северной столице вместе с Юрием Шевчуком в Ленинградском ветеринарном институте. Потом он вступил в рок-клуб.

Но рок-сцена оказалась мала для поэта. Он начал вести жизнь бродячего певца. Башлачев скитался по российским городам и весям, останавливаясь на ночлег в квартирах знакомых. Не имея возможности пробиться на ТВ, он давал "квартирники" — концерты на квартирах, в которые набивались десятки людей.

В Питере Башлачев был кочегаром в "Камчатке", там же, где и Цой.

Многие музыкальные критики сравнивают творчество Башлачева с творчеством Джима Моррисона из группы "Дорз". Да, это была его любимая группа.

Джим Моррисон
© AFP 2018/ JOEL SAGET
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Только ее участники выступали на больших сценах, записывались в дорогих студиях, а у Башлачева была только гитара и те самые 100 стихотворений. Как и Моррисон Башлачев ушел из жизни в 27 лет.

17 февраля1988 года тело барда нашли в нескольких метрах от стены дома из окна которого, как считается, он "вылетел". Официальная версия — самоубийство.

Многие помнят, что за несколько дней до того, как случилась трагедия, он сказал: "Я хотел бы быть ветром".

Подготовлено по материалам из открытых источников.

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Теги:
Башлачев, иван бурзум, биография, рок
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