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Тыквы на осеннем поле в Швейцарии

Осенняя "Ода" тыкве

© REUTERS/ Denis Balibouse
Здоровье нации
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Секреты идеального продукта в современных экологически небезупречных условиях жизни

С глубокой древности человек лечился и питался растениями. Из поколения в поколение передавался опыт, который позволил отобрать наиболее полезные из них. Одним из таких растений является тыква. Она – древнейший плод. Культура тыквы была известна в Мексике за 3 тысячи лет до нашей эры. В Европу попала из Северной Америки в начале 16-го столетия. В настоящее время тыкву выращивают на всех континентах, в самых разных климатических условиях.

Химический состав тыквы богат и разнообразен. Основное – это каротин, которого в ней больше, чем в моркови. Белки, ферменты, сахара и пектины, богатый набор витаминов (С, B1, B2, PP, E) и минеральных веществ (калий, кальций, железо, магний, фосфор, медь) при низком содержании клетчатки – все это позволяет считать тыкву одним из наиболее ценны продуктов питания.

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© Sputnik/ Александр Кряжев
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Но почему "Ода" все-таки тыкве? Объясним – актуальностью современной жизни. Нам нужна полноценная и здоровая пища. В связи с ухудшением экологии растет загрязненность окружающей среды, а, следовательно, и пищевых продуктов, рядом веществ, обладающих токсичностью по отношению к организму человека. Естественно, встает вопрос о необходимости таких продуктов питания, чтобы они способствовали выведению из организма накопленных вредных веществ.
И именно тыква, у которой довольно высок фон витаминного комплекса и минералов, имеет достаточно высокое содержание пектинов.

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Каково действие пектинов? Пектиновые вещества вместе с органическими кислотами и сахарами образуют желеобразные массы, обладающие адсорбирующим и противовоспалительным действием. Они связывают токсические вещества, а так — же соли тяжелых металлов (стронция, свинца, кобальта) и радиоактивные изотопы. Большая часть пектинов не переваривается и вместе с вредными для организма веществами удаляется из него. Ранее мы привели химический состав тыквы, перечислив все вещества, входящие в нее.

То, что витамины, минералы, полезны человеку – знают все, но каковы свойства этих вещества, какие процессы, которые происходят в организме человека под их влиянием — знают немногие.

Восполним пробел в знаниях, потому что, воспитывая в себе культуру питания, это необходимо знать.

Белки — это основа жизни
Все живое на земле построено из белка. Ферменты, гормоны, антитела, различные регуляторы и катализаторы всех жизненных процессов организма являются также веществами белкового происхождения.

Сахара тыквы – простые углеводы, моносахариды (содержат одну молекулу углевода): глюкоза, фруктоза и другие, и дисахариды (содержат две молекулы углеводов): сахароза, лактоза, мальтоза и другие. Глюкоза – самый доступный и усвояемый вид сахара. Он является основным источником сахара, используемым организмом. Особенно важную роль играет глюкоза в питании скелетных мышц и центральной нервной системы. При резком снижении сахара в крови (гипоклемия) появляются мышечная слабость, сердцебиение, усиленное потоотделение, в более тяжелых случаях падает температура тела, начинаются судороги, бред, меркнет сознание. Все эти исчезают при введении раствора глюкозы. Фруктоза (плодовый сахар) в полтора раза слаще глюкозы. В кишечнике фруктоза всасывается медленнее глюкозы и для усвоения не нуждается в инсулине (гормоне поджелудочной железы), поэтому лучше переносится больными сахарным диабетом.

Каротин — провитамин А, который в стенке тонкой кишки и печени превращается в витамин А (ретенол), участвующий в окислительно – восстановительных процессах, повышении сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, улучшении зрения; он особенно необходим молодому организму как фактор роста.

На этом мы сделаем паузу и в следующей публикации продолжим изучать тыкву, расскажем о содержащихся в ней витаминах, о макро и микро элементах, а также других составляющих этого удивительного и невероятно полезного продукта.

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Теги:
тыква, полезные продукты, питание, здоровье
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