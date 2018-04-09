Секрет советского молочного коктейля

В СССР было много замечательного – не только передовое и бесплатное образование и медицина, наука, спорт, лучшие в мире космические ракеты и многое другое, - но и чудесные коктейли.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Весенне-летний сезон наступает. Теплые деньки обещают много радостных мгновений. Настала пора задуматься об отдыхе на море-океане, ну или на речке. Сезон требует переодевания во что-то невесомое и легкое. К тому же, организм требует и смены рациона питания – свежие овощи и фрукты, соки, холодненькая газировка и другие воздушные летние напитки.

© Sputnik/ Александр Кряжев Полезно знать: какое молоко пьют в Молдове и как его отличать

Те, кто жил в благодатные, безмятежные и счастливые советские времена, наверняка помнят фантастические молочные коктейли, которые подавали в кафетериях – стакан напитка, кстати, стоил 11 копеек. Такие сейчас не делают нигде. Современные миксеры, те, что продаются в наших маркетах, кажется, не способны, воспроизвести кулинарный шедевр эпохи СССР.

Какую молочку можно считать самой безопасной в Молдове

В те самые замечательные времена, при изготовлении молочного коктейля, буфетчицы наполняли большие алюминиевые стаканы специальными ингредиентами в неизвестных пропорциях, а затем включали серьезный серебристый аппарат, издававший мощный и пронзительный звук. Через пару минут вы получали коктейль, вкус которого, думаю, многие запомнят на всю жизнь.

© Sputnik/ Alexey Danichev Эксперт: молдавская молочка не хуже импортной

С исчезновением СССР, куда-то пропали и волшебные серебристые коктейльные аппараты. Пришло новое время, с новыми коктейлями, известим качеством молока и мороженого – не особо и хочется всех этих молочных коктейлей.

Недавно в интернете стали появляться материалы о способах приготовления советских коктейлей. Даже опубликованы видео сюжеты, где можно полюбоваться на те самые мощные чудо-машины серебристого цвета, изготавливающие прекрасный напиток.Предлагаем и вам ознакомиться с чудо-миксером "Воронеж", который, кстати, до сих пор выпускается. По мнению некоторых, секрет советского молочного коктейля не только в ингредиентах, но и в наличие особых венчиков-ножей на конце вала, которые опускаются во взбиваемую жидкость. Конструкция этих венчиков-ножей позволяет особенно эффективно захватывать, дробить и перемешивать с взбиваемой жидкостью воздушные пузырьки.