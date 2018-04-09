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Схватило сердце – обратись к врачу

© Flickr/ Alex Proimos
Здоровье нации
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Как правильно определить и лечить ишемическую и гипертоническую болезни.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Октавиан Ченушэ, в ходе передачи, прошедшей в пресс-центре Sputnik Молдова, рассказал о наиболее распространённых сердечно-сосудистых заболеваниях, их симптомах, профилактике и лечении.

Боли в сердце

Говоря об ишемической болезни, специалист отметил, что ее симптомом бывают боли в области сердца. «Однако сразу хочу оговориться, что в большинстве случаев – это не сердечно-сосудистые боли. Учитывая возраст, факторы риска, характер боли, присутствующие у пациента, в части этих случаев, выявляется именно ишемическая болезнь», — сказал врач-кардиолог. Отвечая на вопрос о болях в сердце и реальных симптомах ишемической болезни, доктор обратил внимание на тот факт, что в случае, если у человека резко выраженная, внезапная боль за грудиной – необходимо обратиться к врачу.

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Острая, сильная боль, возникшая в области сердца, хоть и не обязательно является болезнью сердца, но это может быть угрожающая жизни ситуация. Гамма симптомов и ощущений боли могут быть чрезвычайно различные – от их отсутствия, но, при этом, присутствия ишемической болезни, до выраженной боли, но при этом, — минимальных изменениях на сосудах сердца.

Если говорить о типичной картине, так, как ее изучают студенты-врачи на третьем курсе, это будет боль при нагрузках. Например, если человек замечает, что при обычных для него нагрузках у него начало проявляться стесняющее, давящее, жгущее чувство за грудиной, которая относительно быстро исчезает в состоянии покоя – необходимо бежать к врачу и пройти обследование, — подчеркнул доктор.

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Факторы повышенного давления

Существуют множество факторов, которые со временем ведут к повышенному давлению. Выявление какой-то специфической причины – не столь важно, — считает Октавиан Ченушэ. На самом начальном этапе гипертонической болезни не появляется никаких симптомов. Измеряя регулярно давление и определив, что оно повышенное, надо идти к врачу, — отметил кардиолог.

Причины ишемической болезни

Внутри сосудов, которые снабжают сердце кровью, растут холестериновые бляшки. Кстати, они растут повсюду, не только внутри сосудов сердца. Однако сердце, в силу своей активности, нуждается в большем и лучшем кровоснабжении. Ишемическая болезнь свойственна людям приблизительно с 35 – 45 лет. Среди молодых людей она встречается редко.

Кардиолог Октавиан Ченушэ
© Sputnik/
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Когда обращаться к врачу

Сценарии могут быть разными. Если вы измерили несколько раз давление – и оно более 180 – надо обращаться к врачу. Чтобы облегчить врачу понимание проблемы – правильно понаблюдать дома за давлением – несколько дней или несколько недель. Давление лучше мерять два раза в день – утром, когда вы еще не встали, и вечером, после получасового отдыха в спокойном состоянии. Показания надо записывать. Эти сведения очень важны для врача и для самого пациента для правильного подбора лекарств и для того, чтобы убедиться в эффективности лечения. Эти регулярные замеры давления мотивируют к пониманию и соблюдению лечения.

У вас ничего не болит? Измеряйте давление.

Специалист посоветовал всем измерять свое давление, тем более, многие аптеки предоставляют такие услуги бесплатно. И запомните цифры: давление менее 140 на 90 – вроде бы у вас все нормально.

Гипертоническая болезнь – это на всю жизнь

Отвечая на вопрос о самостоятельном выборе и приеме лекарств, Октавиан Ченушэ подчеркнул, что гипертоническая болезнь – это хроническая болезнь, которая, однажды появившись, никуда не девается и человек всю свою жизнь будет жить вместе с ней. Лечение, не только медикаментозное, будет длительным, годы или даже десятки лет, поэтому подбор лекарственных средств должен быть сделан профессионалом.

Теги:
сосуды, проблемы с сердцем, сердечно-сосудистые заболевания, сердце, здоровье, Октавиан Ченушэ
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