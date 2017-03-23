Штефэницэ: Армянское кладбище - настоящий архив под открытым небом

На Центральном православном кладбище, именуемом в народе Армянским, висят объявления о возможном сносе захоронений — объявления появились и на старинных памятниках XIX века.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI На какие могилы Армянского кладбища было наложено вето

Администрация кладбища обращается родственникам захороненных на кладбище и призывает их связаться в шестимесячный срок по указанному телефону, чтобы сохранить место. В противном случае могилы могут быть снесены.

На кладбище "Дойна" могут снести старые могилы >>>

Самое странное, что объявления висят и на старинных могилах и захоронениях знаменитых кишиневцев, героев Первой мировой войны и даже могилах членов королевских фамилий. Останется ли Кишинев в очередной раз без памятников и исторических захоронений?

Журналист Сергей Цуркану пытался выяснить это у директора Агентства по инспектированию и реставрации памятников Иона Штефэницэ.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>