Зоозащитник: за свое отношение к животным Киртоакэ должен сесть

В Молдове ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Соответствующие поправки были внесены в Кодекс о правонарушениях. Штрафы серьезно увеличены — в отдельных случаях в 10 раз.

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Изменит ли это ситуацию, станут ли наши сограждане добрее не только друг к другу, но и к бессловесным созданиям, друзьям и помощникам человека?

Журналист Сергей Цуркану выяснял это у Валентины Дудник, председателя общественной организации по защите животных "Алга".

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