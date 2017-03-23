Зоозащитник: за свое отношение к животным Киртоакэ должен сесть

В Молдове ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Соответствующие поправки были внесены в Кодекс о правонарушениях. Штрафы серьезно увеличены — в отдельных случаях в 10 раз.
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Изменит ли это ситуацию, станут ли наши сограждане добрее не только друг к другу, но и к бессловесным созданиям, друзьям и помощникам человека?
Журналист Сергей Цуркану выяснял это у Валентины Дудник, председателя общественной организации по защите животных "Алга".
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