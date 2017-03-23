Социолог: перепись населения провалена, 70 миллионов леев на ветер

Социологическая компания IMAS опубликовала результаты опроса "Барометр диаспоры". В исследовании представлены мнения молдавских граждан, проживающих за пределами страны, по поводу экономических и политических вопросов. 76% уехавших посещают Молдову несколько раз в год, более половины молдавской диаспоры ежедневно общаются с оставшимися дома, а 57% считают, что не вернутся жить в Молдову. Обсудили результаты данного исследования с главой Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктором Мокану.

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