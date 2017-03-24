Что было бы с Киртоакэ, если бы он был мэром в советские времена

На фоне продолжающихся заявлений генерального примара столицы Дорина Киртоакэ о том, что Кишинев — это европейская столица, город продолжает утопать в грязи и мусоре. Несколько дней назад допотопная система утилизации тысяч тонн отходов и вовсе дала сбой, когда жители пригородного поселка Бубуечь перекрыли трассу для машин муниципального предприятия "Autosalubritate", сваливавших мусор в заброшенную шахту "Purcel".

Как результат — удручающая картина переполненных мусорных свалок в городе, ставшая ярким штрихом к общей ситуации вопиющей бесхозяйственности и хаоса, в который погрузился некогда цветущий город.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Как сегодня выглядит знаменитая свалка в Цынцэренах

Резонно и недовольство жителей поселка Бубуечь, которые в качестве главного аргумента своих решительных действий заявили о том, что в их домах стало просто невозможно жить из-за едкого перманентного запаха разлагающихся отходов.

Между тем, у генпрмара Кишинева Киртоакэ нет решения острой проблемы. Не рассматривается властями столицы и вопрос о строительстве в пригороде столицы станции по сортировке и утилизации мусора наподобие тех, что существует в большинстве европейских столиц.

Единственной альтернативой, которую в состоянии был озвучить Киртоакэ на встрече с возмущенными жителями Бубуечь — размораживание и без того переполненной свалки в поселке Цынцэрены Новоаненского района. Между строк при этом Киртоакэ не преминет списать мусорный хаос на советское прошлое и обвинить в происходящем систему утилизации отходов, использовавшуюся более четверти века назад.

Как решить острую проблему утилизации отходов, и что было бы с Киртоакэ, если бы он руководил городом в советские времена и тогда допустил бы такой мусорный коллапс?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>