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Владимир Гараба
© Photo: anticoruptie.md

Что было бы с Киртоакэ, если бы он был мэром в советские времена

Интервью
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Столица утопает в грязи и мусоре, а генпримар пытается списать вину за состояние города на систему утилизации отходов из советского прошлого. Как избавить город от мусора, и что было бы с Киртоакэ, если бы он возглавлял главный город республики во времена СССР? Ответ на этот вопрос дал эколог Владимир Гараба

На фоне продолжающихся заявлений генерального примара столицы Дорина Киртоакэ о том, что Кишинев — это европейская столица, город продолжает утопать в грязи и мусоре. Несколько дней назад допотопная система утилизации тысяч тонн отходов и вовсе дала сбой, когда жители пригородного поселка Бубуечь перекрыли трассу для машин муниципального предприятия "Autosalubritate", сваливавших мусор в заброшенную шахту "Purcel". 

Как результат — удручающая картина переполненных мусорных свалок в городе, ставшая ярким штрихом к общей ситуации вопиющей бесхозяйственности и хаоса, в который погрузился некогда цветущий город. 

Как сегодня выглядит знаменитая свалка в Цынцэренах
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Как сегодня выглядит знаменитая свалка в Цынцэренах

Резонно и недовольство жителей поселка Бубуечь, которые в качестве главного аргумента своих решительных действий заявили о том, что в их домах стало просто невозможно жить из-за едкого перманентного запаха разлагающихся отходов.

Между тем, у генпрмара Кишинева Киртоакэ нет решения острой проблемы. Не рассматривается властями столицы и вопрос о строительстве в пригороде столицы станции по сортировке и утилизации мусора наподобие тех, что существует в большинстве европейских столиц.

Единственной альтернативой, которую в состоянии был озвучить Киртоакэ на встрече с возмущенными жителями Бубуечь — размораживание и без того переполненной свалки в поселке Цынцэрены Новоаненского района. Между строк при этом Киртоакэ не преминет списать мусорный хаос на советское прошлое и обвинить в происходящем систему утилизации отходов, использовавшуюся более четверти века назад.

Как решить острую проблему утилизации отходов, и что было бы с Киртоакэ, если бы он руководил городом в советские времена и тогда допустил бы такой мусорный коллапс?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.    

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Теги:
экологический урон, свалка, отходы, мусор, утилизация, экология, примэрия Кишинева, Экологическое движение Молдовы, Владимир Гараба, Дорин Киртоакэ, Цынцарены, Бубуечь, Новые Анены, Молдова, Кишинев




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