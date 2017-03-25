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Борис Шаповалов
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Выстроятся ли в Молдове очереди за российскими паспортами

Интервью
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Тема:
Гражданство России 2017: документы и правила (14)
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Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект об упрощенной процедуре получения российского гражданства. Сколько граждан Молдовы захотят получить российское гражданство после упрощения процедуры? Ответ дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

Российские парламентарии готовят упрощённую процедуру получения российского гражданства. Если законопроект получит статус закона, то получить российское гражданство можно будет не только по принципу родства, но и по "праву почвы". Это подразумевает, что гражданами России смогут стать выходцы или их родственники по восходящей линии из стран, находившихся в составе СССР или Российской империи.

Мы же решили выяснить, что проще: получить российский паспорт через программу переселения, или воспользовавшись новой процедурой по праву рождения в Советском Союзе, или — имея родственников, проживавших на территории Российской Империи?

Будет ли государственная программа по добровольному переселению соотечественников столь же популярной, как сейчас, если российские парламентарии упростят процедуру получения российского гражданства?  

На фоне массовой тенденции к получению румынских и российских паспортов гражданами Молдовы, кто останется в стане молдавских патриотов?

Ответы на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова корреспонденту Андрею Петрику дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов. 

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Тема:
Гражданство России 2017: документы и правила (14)

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Теги:
выходцы из стран бывшего СССР, российский паспорт, гражданство России, программа переселения, трудовые мигранты, граждане Молдовы, Госдума РФ, комитет Госдумы, Госдума России, Борис Шаповалов, Андрей Петрик, Москва, Молдова, Россия, Кишинев




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