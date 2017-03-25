Людмила Боцан: никто не будет сносить старинные могилы

Вопрос роста заработной платы бюджетникам стоит в Молдове довольно остро - низкие оклады заставляют людей выходить на протесты: почему власти не могут повысить зарплаты?
Как будут жить дальше дети с крайне экзотическими именами, - непонятно, но ясно одно: Анна-Мария и Сабина по сравнению с нынешними новшествами - это уже классика имен в Молдове.
Участник из Молдовы румынского шоу "Românii au Talent" во время своего выступления заставил встать зал и членов жюри.
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