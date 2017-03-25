Людмила Боцан: никто не будет сносить старинные могилы

Новость об объявлениях, развешанных на Центральном православном кладбище Кишинева, о возможном сносе старинных памятников, произвела в молдавских СМИ и гражданском обществе эффект разорвавшейся бомбы — некоторые эксперты говорят о том, что Кишинев, в очередной раз, может лишиться и без того скудного исторического наследия. Нависла ли эта угроза над исторической памятью или речь идет об обычной практике — этим журналист Сергей Цуркану интересовался у директора комбината ритуальных услуг Кишинева Людмилы Боцан.