В Новый год без телевидения: реальна ли угроза для граждан Молдовы

С 1 января 2018-го года молдавское телевидение переходит на цифровое вещание. Некоторые СМИ с пессимизмом сообщают, что якобы, некоторые граждане будут лишены возможности с нового года смотреть телевизор. Журналист Сергей Цуркану пытался разобраться в ситуации с начальником управления по контролю за цифровым телевидением при КСТР Виктором Пулбере.

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