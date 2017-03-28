"Бессмертный полк" объединит наследников Победы во всем бывшем СССР

Совсем скоро в большинстве постсоветских республик люди разных национальностей и возрастов вновь отметят День Победы. Да, уже нет той страны, народы которой плечом к плечу сломали хребет фашизму, в постсоветских республиках этот праздник именуют уже по-разному. Не исключение и Молдова, где решением властей дата 9 Мая стала именоваться "Днем Европы".

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Как в Кишиневе проходила акция " Бессмертный полк" 9 мая 19

Однако, как показали последние годы, как праздник не назови, его историческая составляющая, равно, как и тот непосильный вклад, который принесли на алтарь Победы народы бывшего Советского Союза, не забывается даже с течением десятков лет, отделяющих граждан некогда единой страны от той эпохальной даты.

В течение ряда лет на пространстве СНГ особую популярность приобрела акция "Бессмертный полк", где потомки людей, воевавших на полях брани Великой Отечественной войны, получили возможность вновь напомнить о подвиге своих отцов и дедов, победивших коричневую чуму, и гордо пронести над головой фотографии тех ветеранов, которых уже нет в живых.

Руководитель российского проекта и автор серии книг "История, рассказанная народом" Роланд Шарифов собрал в своих трудах данные биографии, истории и фотографии людей, воевавших с фашизмом, присланные их потомками.

Несмотря на то, что российскому публицисту удалось собрать значительные объемы информации, он хочет и в дальнейшем собирать и систематизировать информацию о том, как советские граждане воевали с фашизмом. В интервью, которое дал Роланд Шарифов известному российскому журналисту и обозревателю радио Sputnik Армену Гаспаряну, писатель информирует граждан постсоветских республик, в том числе и Молдовы, как они могут высылать информацию о героях своих семей в единую базу данных издательства.

В частности, в интервью Армену Гаспаряну гость информирует слушателей радио Sputnik о том, что они могут присылать истории об их родственниках на Sputnik или по адресу: history@profiok.com.

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