Об острых камнях в ботинке ЕС, или почему Европа повторяет судьбу СССР

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявит о начале реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой Британия может добровольно покинуть ЕС.

Тереза Мэй в ночь на среду подписала официальное письмо-уведомление для Брюсселя о Brexit, которое постпред при ЕС Тим Барроу вручит главе ЕС Дональду Туску, что станет официальным началом процедуры выхода из ЕС.

"Брюссель сейчас находится в крайне затруднительном положении: как объяснить, что Евросоюз — это пристойное образование, которое имеет перспективу в ситуацию, когда из него уже удирают. Сейчас ЕС оказался в положении СССР, когда заявила об отделении Прибалтика и потом из него вышла. То есть, процессы очень близкие и похоже, что ресурсы в изрядной степени выработаны", — заявил Кирилл Коктыш в интервью радио Sputnik.

Об "острых камнях в ботинке ЕС" и первопричинах проблем, которые переживает официальный Брюссель, рассуждает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

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