Почему люди перестают верить прессе

В Молдове, согласно последнему исследованию Ассоциации социологов и демографов, более 40% не верят СМИ, а вот 10% никак не могут определиться — верить журналистам или нет.

Почему в наши дни все меньше доверяют прессе? Как происходила перестройка отечественных СМИ, насколько изменились их цели и задачи? Чем "акулы пера" ХХI века отличаются от журналистов ХХ столетия? Свои мысли на заданные темы высказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова мэтр отечественной журналистики Илья Марьяш.

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