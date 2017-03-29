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Илья Марьяш
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Почему люди перестают верить прессе

Интервью
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Подавляющее большинство американцев не доверяют национальным СМИ, гласят итоги последнего опроса, проведенного американским Институтом общественного мнения Gallup. Лишь 32% населения доверяют журналистам в вопросе освещения событий, происходящих в мире и внутри страны.

В Молдове, согласно последнему исследованию Ассоциации социологов и демографов, более 40% не верят СМИ, а вот 10% никак не могут определиться — верить журналистам или нет.

Почему в наши дни все меньше доверяют прессе? Как происходила перестройка отечественных СМИ, насколько изменились их цели и задачи? Чем "акулы пера" ХХI века отличаются от журналистов ХХ столетия? Свои мысли на заданные темы высказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова мэтр отечественной журналистики Илья Марьяш.

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Теги:
журналистика, Марьяш, Молдова




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