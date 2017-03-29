Эксперт: Додон оказался в одиночестве, но от обещаний не отказался

Бывшие соратники по протестному движению, ранее разделявшие призывы председателя партии, стали противниками, как только Додон оказался в кресле главы государства. Потеряв поддержку непарламентских оппозиционных партий, президент не получил понимания и в парламенте. Именно в такой обстановке прошли первые сто дней президентства Игоря Додона, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган.

"За долгое время у нас появился президент от оппозиции. Казалось бы, должны были радоваться тому, что у оппозиции появилась трибуна, есть человек, который может их мысли передать, озвучить. Но эта радость не была заметна. Напротив, они начали говорить: это не наш президент", — заявил Мидриган.

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, несмотря на создавшийся дискомфорт, Додону удалось сохранить веру народа в то, что его предвыборные обещания будут выполнены.

"Предвыборные обещания он попытался сразу озвучить, если не претворить в жизнь, ведь это не так просто, мы же парламентская республика. Он, к нашей радости, не стал забывать об обещаниях, как в большинстве случаев бывает с нашими политиками. Ему нельзя в упрек нельзя поставить: вот стал президентом и сразу забыл. Пока нет", — резюмировал эксперт, подводя итоги первых ста дней президентства Игоря Додона.

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