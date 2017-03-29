19:49 29 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Павел Мидриган
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Эксперт: Додон оказался в одиночестве, но от обещаний не отказался

Интервью
Получить короткую ссылку
10 0 0

В первые сто дней президентства Игорь Додон оказался в одиночестве с ПСРМ, считает декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган

Бывшие соратники по протестному движению, ранее разделявшие призывы председателя партии, стали противниками, как только Додон оказался в кресле главы государства. Потеряв поддержку непарламентских оппозиционных партий, президент не получил понимания и в парламенте. Именно в такой обстановке прошли первые сто дней президентства Игоря Додона, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган.

"За долгое время у нас появился президент от оппозиции. Казалось бы, должны были радоваться тому, что у оппозиции появилась трибуна, есть человек, который может их мысли передать, озвучить. Но эта радость не была заметна. Напротив, они начали говорить: это не наш президент", — заявил Мидриган.

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, несмотря на создавшийся дискомфорт, Додону удалось сохранить веру народа в то, что его предвыборные обещания будут выполнены.

"Предвыборные обещания он попытался сразу озвучить, если не претворить в жизнь, ведь это не так просто, мы же парламентская республика. Он, к нашей радости, не стал забывать об обещаниях, как в большинстве случаев бывает с нашими политиками. Ему нельзя в упрек нельзя поставить: вот стал президентом и сразу забыл. Пока нет", — резюмировал эксперт, подводя итоги первых ста дней президентства Игоря Додона.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Теги:
выполнены, обещания, сто дней президентства, Додон, Мидриган, Молдова




Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Бриммонский дуб в Уэльсе, занявший второе место в конкурсе European Tree of the Year
"Деревья года" в Европе - гармоничные творения природы
Тигрята в крымском сафари-запарке
Тигрята в крымском сафари-парке
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.