Алексей Мухин: будущее ЕС под большим вопросом

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз пропадет с политической карты мира. Вместе с тем страны ЕС — кроме Британии, в Риме в день 60-летия подписания Римского договора приняли декларацию о совместном будущем Европы, где говорится о едином будущем Европы, исключительно в формате Евросоюза возможно справиться с новыми вызовами нашего времени, сказано в документе. Каково будущее ЕС и сможет ли эта организация стать примером успешного союза или ее ждет распад, об этом и многом другом беседовал журналист Сергей Цуркану с российским экспертом, политологом, писателем и публицистом, Генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным.