Социолог: каждый шестой дом в Молдове пустует

По сообщению главы Национального бюро статистики Виталия Валкова, население Молдовы сократилось до 2 миллионов 998 тысяч 235 человек, хотя опрос был проведен среди 2 миллионов 804 тысяч 100 человек. При этом, не смогли провести исследование у 41 процента жителей Кишинева.

Комментируя результаты переписи, собеседник радиостудии Sputnik Молдова Виктор Мокану обратил внимание на цифру, указывающую на заселенность жилищ.

"85% жилищ занято. Выходит, что 15% квартир пустует — это в среднем по республике. В Бельцах и Кишиневе сложно найти пустующие квартиры, хотя они есть: люди купили квартиры и живут за рубежом. Но в селах, особенно на севере Молдовы, там практически каждый четвертый-пятый дом пустует, там практически никто не живет", — отметил социолог.

По мнению Виктора Мокану, это указывает на тотальную депопуляцию Молдовы.

"Это говорит о том, что многие населенные пункты, а в особенности в сельской местности, исчезнут с карты Республики Молдова", — резюмировал эксперт.