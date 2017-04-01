14:16 01 Апреля 2017
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Виктор Мокану
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Социолог: каждый шестой дом в Молдове пустует

Интервью
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Согласно переписи населения от 2014 года, результаты которой были представлены в пятницу, в Молдове не заселено 15 процентов жилищ. По мнению руководителя Ассоциации социологов и демографов Виктора Мокану, это указывает на то, что с карты Молдовы исчезли целые населенные пункты.

По сообщению главы Национального бюро статистики Виталия Валкова, население Молдовы сократилось до 2 миллионов 998 тысяч 235 человек, хотя опрос был проведен среди 2 миллионов 804 тысяч 100 человек. При этом, не смогли провести исследование у 41 процента жителей Кишинева.
Комментируя результаты переписи, собеседник радиостудии Sputnik Молдова Виктор Мокану обратил внимание на цифру, указывающую на заселенность жилищ.
"85% жилищ занято. Выходит, что 15% квартир пустует — это в среднем по республике. В Бельцах и Кишиневе сложно найти пустующие квартиры, хотя они есть: люди купили квартиры и живут за рубежом. Но в селах, особенно на севере Молдовы, там практически каждый четвертый-пятый дом пустует, там практически никто не живет", — отметил социолог.
По мнению Виктора Мокану, это указывает на тотальную депопуляцию Молдовы.
"Это говорит о том, что многие населенные пункты, а в особенности в сельской местности, исчезнут с карты Республики Молдова", — резюмировал эксперт.

 

 





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