Почему Игорь Додон пошел на новый конфликт с большинством

Игорь Додон пошел на новый конфликт, понимая, что такой экономический вектор развития страны поддерживается большинством жителей республики, считает декан факультета международных отношений Университета им.Константина Стере Павел Мидриган.

© Photo: Guvernul Republicii Moldova Филип: подписанное соглашение с ЕАЭС не входит в правовые рамки

Сегодня, в рамках открывшегося в Кишиневе международного форума, Президент Молдовы Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян подписали меморандум о сотрудничестве между республикой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По его словам, подписание документа "поможет поддерживать баланс в экономике страны".

На подписание соглашения немедленно отреагировал премьер-министр Молдовы Павел Филип, который заявил, что документ не будет иметь юридической силы, поскольку он подписан не от имени Республики Молдова и не заверен Министерством иностранных дел и европейской интеграции.

По словам Павла Мидригана, подписание соглашения с Евразийской экономической комиссией спровоцирует очередной конфликт между президентом, с одной стороны, и правительством и парламентским большинством, с другой.

"У Игоря Додона другого пути нет. Потому что это его "фишка". У нас есть перспектива на этом рынке. Посмотрите и на общественное мнение — оно явно в пользу этого курса, и президент должен это учитывать. Конечно, это спровоцирует конфликт", — добавил Павел Мидриган.

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, правительство и правящая парламентская коалиция будут сопротивляться избранному президентом вектору экономического развития республики, поскольку зависимы от позиции МВФ и других западных партнеров.

"Подписания не уровне президента мало. Потому что определенные международные акты, договоры и так далее должны пройти через парламент", — подчеркнул Павел Мидриган, по мнению которого подписанный Игорем Додоном международный договор не получит поддержки в парламенте.

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