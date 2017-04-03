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Павел Мидриган
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Почему Игорь Додон пошел на новый конфликт с большинством

Интервью
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Подписание президентом Молдовы Игорем Додоном соглашения с ЕАЭС спровоцирует новый виток противостояния с парламентским большинством и правительством

Игорь Додон пошел на новый конфликт, понимая, что такой экономический вектор развития страны поддерживается большинством жителей республики, считает декан факультета международных отношений Университета им.Константина Стере Павел Мидриган.

Премьер Молдовы Павел Филип
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Филип: подписанное соглашение с ЕАЭС не входит в правовые рамки

Сегодня, в рамках открывшегося в Кишиневе международного форума, Президент Молдовы Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян подписали меморандум о сотрудничестве между республикой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По его словам, подписание документа "поможет поддерживать баланс в экономике страны".

На подписание соглашения немедленно отреагировал премьер-министр Молдовы Павел Филип, который заявил, что документ не будет иметь юридической силы, поскольку он подписан не от имени Республики Молдова и не заверен Министерством иностранных дел и европейской интеграции.

По словам Павла Мидригана, подписание соглашения с Евразийской экономической комиссией спровоцирует очередной конфликт между президентом, с одной стороны, и правительством и парламентским большинством, с другой.

"У Игоря Додона другого пути нет. Потому что это его "фишка". У нас есть перспектива на этом рынке. Посмотрите и на общественное мнение — оно явно в пользу этого курса, и президент должен это учитывать. Конечно, это спровоцирует конфликт", — добавил Павел Мидриган.

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, правительство и правящая парламентская коалиция будут сопротивляться избранному президентом вектору экономического развития республики, поскольку зависимы от позиции МВФ и других западных партнеров.

"Подписания не уровне президента мало. Потому что определенные международные акты, договоры и так далее должны пройти через парламент", — подчеркнул Павел Мидриган, по мнению которого подписанный Игорем Додоном международный договор не получит поддержки в парламенте.

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