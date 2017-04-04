Эксперт назвал причины провала переписи населения 2014 года в Молдове

В интервью радиостудии Sputnik Молдова эксперт подчеркнул, что в сельской местности переписью было охвачено большинство населения из-за его открытости, а в городах, особенно в столице, опрос был фактически провален.

"Был отведен очень маленький срок на перепись, все было плохо организовано, социологи поздно получили опросники, была плохо проведена информационная кампания", — отметил собеседник.

В результате, подчеркнул Виктор Мокану, из-за того, что люди ничего не знали о переписи, а руководители домоуправлений не были вовлечены в процесс, в Кишиневе под опрос попали лишь 41% жителей.

"Руководители Национального бюро статистики сказали, что провели проверочное исследование. У нас возник вопрос: почему нашлись время и средства для проверочного исследования по Республике Молдова, но не хватило денег для нормальной переписи по Кишиневу? Ведь было ясно, что в столице перепись была провалена", — отметил собеседник.

Виктор Мокану также подчеркнул, что на перепись, результаты которой были представлены ранее, было затрачено порядка 87 миллионов леев, но до сих пор неизвестно, куда именно пошли эти деньги.

"Можно было бы за половину этих денег провести нормальную перепись населения. Я связываю случившееся с тем, что тогда был год выборов, и кто-то хотел сэкономить деньги. У нас до сих пор нет четкой ревизии этих денег, куда они пошли. Меня больше всего интересует: сколько было потрачено на оплату цензоров. Я уверен, что тут они сэкономили очень сильно, поэтому и провалили исследование", — резюмировал социолог.

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