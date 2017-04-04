Владимир Оленченко: Меркель постарается быть не ласковой с мигрантами

Ангела Меркель призвала беженцев и мигрантов уважать законы и ценности Германии и "проявлять немного любопытства" к жизни самих немцев.

Вместе с тем и сами немецкие граждане, по словам канцлера ФРГ, должны "быть открытыми" и воспринимать наплыв мигрантов как шанс больше узнать о других странах и культурах.

Последние высказывания Ангелы Меркель в эфире радио Sputnik комментирует эксперт, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

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