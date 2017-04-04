Искандер Хисамов: страны идут к идентичности через муки и препятствия

Поиск национальной и государственной идентичности постсоветских стран, стал проблемой, которая порой мешает успешному развитию государств. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал российский телеведущий, публицист и политолог Искандер Хисамов.

"Это последствия и советского устройства, и досоветского, и проблемы, накопленные за последнюю четверть века, которую все молодые страны провели самостоятельно. У этой проблемы много слоев, исторические, экономические, социальные, культурные и духовные. Поиск идентичности продолжается везде, и в большинстве стран нельзя сказать, чтобы он был успешным", — сказал эксперт.

Какие проблемы постсоветских стран являются общими, а какие индивидуальными, как далеко можно зайти в поисках национальной идентичности, и можно ли погасить межнациональные и территориальные конфликты на территории бывшего СССР. Об этом и многом другом беседовал журналист Сергей Цуркану с российским телеведущим, публицистом и политологом Искандером Хисамовым.

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