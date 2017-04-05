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Михаил Давыдов и Виктор Костецкий
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Кто будет диктовать гражданам Молдовы

Интервью
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Тема:
Тотальный диктант 2017 в Молдове (9)
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"Писать грамотно – это модно". Под таким девизом вновь пройдет акция "Тотальный диктант", которая в 2017 году будет проводиться в пятый раз и в Молдове

В 2017 году акция "Тотальный диктант", которая начиналась исключительно в России, пройдет уже в 80 городах мира. Не исключение и Кишинев, где все желающие русскоговорящие граждане Молдовы 8 апреля смогут проверить себя на грамотность и убедиться, насколько хорошо они владеют языком Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Достоевского.

Тотальный диктант, 2016
"Тотальный диктант" и Sputnik Молдова снова вместе 8 апреля

Причем сделать пробу пера могут люди, и недавно закончившие школу, и те, для кого хрестоматийные догмы с течением лет стерлись в памяти.

Как принять участие в "Тотальном диктанте"?

Будут ли известные личности диктовать гражданам Молдовы?

Как владение русским языком, который является в республике средством межнационального общения, служит сплочению молдавского общества?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказали руководитель Российского центра науки и культуры в Кишиневе Михаил Давыдов и доктор педагогических наук Виктор Костецкий.    

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Тема:
Тотальный диктант 2017 в Молдове (9)

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Теги:
грамотность, акция "Тотальный диктант", правописание, Тотальный диктант, русский язык, Российский центр науки и культуры, Михаил Давыдов, Виктор Костецкий, Москва, Молдова, Россия, Кишинев, Общество




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