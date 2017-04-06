Какие уловки используют секс-трафиканты, заманивая женщин из Молдовы

В Молдове продолжают использовать людей в качестве живого товара. Последние громкий подобный случай произошел сравнительно недавно, когда правоохранительные органы Молдовы ликвидировали две преступные группировки, которые поставляли девушек из Молдовы в сексуальное рабство в Объединенные Арабские Эмираты и Грецию.

Члены одной из группировок, специализирующейся на торговле людьми и сутенерстве, "работали" непосредственно в Дубае. Ею руководил 38-летний гражданин Азербайджана, который в течение 16 лет проживал в столице ОАЭ. Вместе со своими двумя сообщниками из Молдовы в возрасте 21 и 27 лет и другими подельниками он занимался отбором и вовлечением в занятие проституцией молодых девушек.

© AFP/ ANP / Jeroen Jumelet Бизнес на девушках из Молдовы: секс-рабство и услуги онлайн

Помимо сексуального рабства, куда попадают женщины, нередки случаи и трудовой неволи, в которую попадают мужчины.

Однако, несмотря на то, что отдельные очаги такой организованной преступности в виде торговли живым товаром молдавским правоохранителям удается погасить, комплексно проблема по-прежнему не решена. Поэтому корреспондент радиостудии Sputnik Молдова поинтересовался:

Что нужно знать женщинам, чтобы не попасться в цепкие лапы секс-трафикантов?

Почему в центре Европы, в Молдове, процветает этот страшный бизнес?

Из-за школьной парты в притон: как оградить подростков в сельской местности от сексуальной эксплуатации и обеспечить им сколь-либо прогнозируемое и стабильное будущее?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал специалист в области права, адвокат Павел Мидриган.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>