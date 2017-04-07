Евгений Осипов комментирует рост популярности правых партий в Европе

По данным опроса, проведенного по заказу информационного агентства и радио Sputnik, самой распространенной причиной сегодня популярности правых партий в Европе стало бездействие властей.

О кризисе идентичности европейцев в эфире радио Sputnik рассуждает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

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