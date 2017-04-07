Заявление МИД России в связи с акцией США в Сирии 7 апреля 2017 года

"В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с химинцидентом. Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом", — отметила официальный представитель МИД России Захарова.

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