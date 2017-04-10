Политолог: у Латвии не получилось построить моноэтническое государство

По его словам, правительство Латвии, сталкивая лбами местных русских и латышей, искусственно создает очаг напряженности. Но мононациональная страна — это миф, поэтому такая внутренняя политика привела лишь к тому, что Латвия превратилась в "абсолютно загнивающее государство", отметил политик в беседе с ведущим радио Sputnik Арменом Гаспаряном.

"Построение мононационального государства является утопической идеей для Латвии. Ни в одной из стран Европы нет мононациональных государств. В Латвии живет более 30 национальностей. Почему не добрососедствовать, почему не строить вместе общий дом? Мне кажется, этот очаг напряженности создан искусственно", — заявил Панкратов.

По его мнению, если Старая Рига еще находится на туристическом пятачке, то все остальное находится в крайней степени запустения. И это печально, констатировал депутат Рижской думы.

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