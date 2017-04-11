Депутат: как в Молдове защитить детей от пропаганды гомосексуализма

Депутат от ПСРМ, член постоянной комиссии по социальной защите, здоровью и семье Владимир Односталко пояснил в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что законопроект не преследует цель ограничить в правах представителей ЛГБТ-сообщества, а направлен исключительно на защиту детей от пропаганды однополых отношений.

"У нас в стране, с введением европейских ценностей, проходят марши, пропагандируются различного рода ориентации и различного рода взгляды на половую жизнь. Кто этого хочет — пусть этим занимается, но это не должно быть публично", — заявил Односталко.

По словам собеседника, адепты однополых отношений "выпячивают свой стиль жизни", негативно влияя на психику детей, которые воспитываются в традиционных семьях.

"Дети не понимает, что происходит, потому что восприятие ребенка идет из его семьи. Когда ребенок видит такие вещи, у него нарушается психика, у него происходит внутренний конфликт", — добавил депутат.

Собеседник подчеркнул: цель законопроекта защитить детей от вредоносной для психики информации, но не ограничить права представителей сексуальных меньшинств.

"Никто их ни в каких правах не ограничивает. Хотят делать это, пусть делают, но не нужно навязывать это", — резюмировал Односталко.

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