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Демограф Ольга Гагауз
© Photo: crimemoldova.com

Ольга Гагауз: результаты переписи согласуются с другими статданными

Интервью
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Заместитель директора Института экономических исследований Академии наук Молдовы Ольга Гагауз не согласна с выводами коллег-социологов о том, что данные переписи населения 2014 года не отражают реальную численность жителей Молдовы

Данные переписи населения, представленные Национальным бюро статистики, были подвергнуты критике рядом социологов из-за того, что были представлены со значительным опозданием и не охватывали значительную часть населения. 

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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По мнению экспертов, охват переписи в Кишиневе составил всего 59%, что недопустимо.

Также социологи отмечают, что перепись была провалена из-за плохой организованности, экономии на цензорах и неудовлетворительной информационной кампании.

В то же время, по мнению Ольги Гагауз, было бы неправильно говорить, что результаты переписи плохие, или они не могут быть использованы.

"То, что очень важно, мы получили численность населения, которое находилось на территории Республики Молдова в момент переписи, которое имело обычное место жительства, то есть проживало на момент переписи в стране более 12 месяцев", — отметила демограф.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова, данные о численности фактически проживаемого на территории страны населения очень важны, поскольку они берутся за основу прогнозов и экономического планирования. 

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"Численность населения 2 миллиона 789 тысяч человек — это население с постоянным местом жительства. В то же время, мы имеем цифру 209 тысяч человек, которые отсутствовали в стране более 12 месяцев. И эта разница, которую мы имеем между 2004 и 2014 годом показывает, какое население мы потеряли как в результате негативного естественного прироста, так и в результате эмиграции — это около 400 тысяч человек", — сообщила Ольга Гагауз.

По словам эксперта, оценки, полученные на основе переписи населения 2014 года, согласуются с другими статистическими данными, что указывает на ее объективность.

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Теги:
демографический кризис, перепись населения, Молдова, Ольга Гагауз, Общество





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