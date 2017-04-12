Ольга Гагауз: результаты переписи согласуются с другими статданными

Данные переписи населения, представленные Национальным бюро статистики, были подвергнуты критике рядом социологов из-за того, что были представлены со значительным опозданием и не охватывали значительную часть населения.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Социолог: перепись населения провалена, 70 миллионов леев на ветер

По мнению экспертов, охват переписи в Кишиневе составил всего 59%, что недопустимо.

Также социологи отмечают, что перепись была провалена из-за плохой организованности, экономии на цензорах и неудовлетворительной информационной кампании.

В то же время, по мнению Ольги Гагауз, было бы неправильно говорить, что результаты переписи плохие, или они не могут быть использованы.

"То, что очень важно, мы получили численность населения, которое находилось на территории Республики Молдова в момент переписи, которое имело обычное место жительства, то есть проживало на момент переписи в стране более 12 месяцев", — отметила демограф.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова, данные о численности фактически проживаемого на территории страны населения очень важны, поскольку они берутся за основу прогнозов и экономического планирования.

© Sputnik/ Александр Димитров Перепись населения Молдовы: ученые отмечают тревожные тенденции

"Численность населения 2 миллиона 789 тысяч человек — это население с постоянным местом жительства. В то же время, мы имеем цифру 209 тысяч человек, которые отсутствовали в стране более 12 месяцев. И эта разница, которую мы имеем между 2004 и 2014 годом показывает, какое население мы потеряли как в результате негативного естественного прироста, так и в результате эмиграции — это около 400 тысяч человек", — сообщила Ольга Гагауз.

По словам эксперта, оценки, полученные на основе переписи населения 2014 года, согласуются с другими статистическими данными, что указывает на ее объективность.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>